Onu. Funzionario palestinese: Israele sta usando la fame come “metodo di guerra”

AgenPress – In un discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Riyad Mansour, il rappresentante palestinese, ha accusato Israele di usare la fame come “metodo di guerra”.

Mansour ha chiesto all’Assemblea di guardare all’“agonia” che i bambini palestinesi stanno sopportando e ha mostrato la foto di un bambino palestinese scarno a Gaza, identificandolo come Yazan al-Kafarneh. Ha descritto Yazan come un ragazzo un tempo vivace che è morto oggi di malnutrizione dopo essere deperito in un letto d’ospedale per giorni.

“La fame non è una conseguenza sfortunata della guerra”, ha detto Mansour. “È uno dei metodi di guerra usati da Israele. Israele sta affamando il nostro popolo”.

Israele, che ha interrotto l’accesso all’acqua a Gaza in ottobre e ha imposto un blocco sulla Striscia , ha respinto le accuse di aver ostacolato gli aiuti. L’IDF e i funzionari israeliani hanno affermato di aver dato la priorità all’invio di camion di aiuti a Gaza a dispetto delle agenzie umanitarie che li accusavano di limitare l’accesso alla parte settentrionale dell’enclave.

Mansour ha chiesto agli Stati membri di sanzionare e tagliare il sostegno a Israele, definendo “inaccettabili” le forniture di armi e finanziamenti al Paese.

“Comportatevi in ​​modo diverso”, ha detto Mansour. “Dimostrate loro che fate sul serio e che onorate e sostenete il diritto internazionale in solidarietà con il popolo palestinese”.