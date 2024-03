Francia. L’aborto entra in Costituzione. Torre Eiffel illuminata con la scritta: “Il mio corpo, la mia scelta”

Ad oggi in Francia è consentita fino a 14 settimane, dopo che nel 2022 il periodo è stato allungato di due settimane. Per quanto riguarda l’aborto farmacologico, nel 2022 il periodo massimo è stato esteso da 5 a 7 settimane. Dal 2013 l’aborto è gratuito per tutte le donne ed è garantito l’anonimato, ma è sempre nel 2022 che sono state introdotte diverse novità importanti come la soppressione del periodo minimo di riflessione e la possibilità di avviare l’aborto farmacologico a distanza, in tele-consultazione.