Usa. Trump vince anche i caucus Idaho. Salvini si congratula: “il vento cambia”. La Casa Bianca: “no comment”

AgenPress – Donald Trump ha vinto anche i caucus in Idaho, dopo aver trionfato a quelli in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan. Trump ha fatto un passo avanti verso la conquista della nomination repubblicana vincendo in un girono solo tre elezioni interne: i due caucus in Missouri e Idaho e la convention repubblicana in Michigan dopo aver trionfato alle primarie martedì scorso. Finora l’ex presidente Usa ha vinto tutte le consultazioni del Grand old party e si appresta a trionfare al Super Tuesday quando voteranno 15 stati. Con la vittoria di oggi, Trump ha ottenuto 32 delegati in Idaho, 39 in Michigan e 51 in Missouri.

Matteo Salvini si è congratulato su X. “Altri tre passi avanti per il cambio alla Casa Bianca. Da Bruxelles a Washington, cambiamento in arrivo!”.

La Casa Bianca si è limitata a dire “No comment” replicando al post di Salvini.

Le dichiarazioni del leader della Lega arrivano all’indomani dell’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Joe Biden durante il quale è stata ribadita la forte alleanza tra il governo italiano e l’amministrazione democratica.