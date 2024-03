La Germania accusa Putin di cercare di “destabilizzare” con le intercettazioni telefoniche

Pistorius ha detto di non essere a conoscenza di ulteriori fughe di informazioni presso l’esercito e ha aggiunto che attenderà il risultato di un’indagine militare sul caso prima di trarre qualsiasi conclusione.

“Si tratta di usare questa registrazione per destabilizzarci e turbarci”, ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, aggiungendo che “spera che Putin non abbia successo”.

AgenPress – La Germania ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver tentato di seminare disunione con la fuga di notizie di una discussione riservata dell’esercito tedesco sulla guerra in Ucraina, in un momento in cui Berlino è sotto pressione per fornire il missile Taurus a Kiev.

Con la guerra in Ucraina giunta al suo terzo anno, Kiev ha intensificato le sue richieste per un maggiore sostegno militare da parte degli alleati.

In prima linea, i suoi soldati sono senza armi e in inferiorità numerica e si fa sentire la carenza di munizioni.

L’acquisizione dei missili Taurus fornirebbe un enorme impulso all’Ucraina mentre Kiev lotta per respingere la rinvigorita spinta della Russia in prima linea.

Francia e Gran Bretagna hanno fornito a Kiev missili SCALP o Storm Shadow, entrambi con una gittata di circa 250 chilometri.

Ma Scholz lunedì ha affermato che la Germania non può giustificare l’abbinamento delle mosse britanniche e francesi nell’invio di missili a lungo raggio in Ucraina e nel sostegno allo spiegamento del sistema d’arma.

“Si tratta di un’arma a lunghissima gittata, e ciò che gli inglesi e i francesi stanno facendo in termini di bersagli e supporto agli attacchi non può essere fatto in Germania”, ha detto Scholz, senza specificare esattamente cosa intendesse.

Parte della conversazione nella registrazione trapelata, tuttavia, sembrava mettere in discussione la spiegazione di Scholz sul motivo per cui non poteva fornire i missili a Kiev.

La Gran Bretagna ha negato di avere alcun coinvolgimento diretto nella gestione dei missili.

“L’uso di Storm Shadow da parte dell’Ucraina e i suoi processi di targeting sono affari delle forze armate ucraine”, ha detto un portavoce del Ministero della Difesa.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vice capo del Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato domenica: “La Germania si sta preparando alla guerra con la Russia”.

Sabato, parlando ad un forum diplomatico in Turchia, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la registrazione indica che l’Ucraina e i suoi sostenitori “non vogliono cambiare affatto la loro rotta, e vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia”.

Con i politici tedeschi che sollecitano risposte sull’intercettazione telefonica, Pistorius ha avvertito che la fuga di notizie è “parte di una guerra di informazioni che Putin sta portando avanti”. “Non dovremmo cadere nella linea di Putin”.