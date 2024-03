Il Papa: basta guerra in Terra Santa

Fermatevi! Non si costruisce così un mondo migliore

AgenPress. “Davvero si pensa di costruire un mondo migliore e in questo modo? Davvero si pensa di raggiungere la pace? Basta per favore! Diciamo tutti basta per favore!” È un grido di dolore che parte dal cuore, quello che il Papa rivolge ai fedeli dopo la preghiera dell’Angelus. Un dolore che porta quotidianamente per la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele – come anche della martoriata Ucraina “dove ogni giorno muoiono tanti”, causata dalle ostilità in corso.

“Le migliaia di morti, di feriti, di sfollati, le immani distruzioni causano dolore, e questo con conseguenze tremende sui piccoli e gli indifesi”, sottolinea Francesco, che auspica che le trattative in corso al Cairo arrivino a buon fine

Fermatevi! Incoraggio a continuare i negoziati per un immediato cessate-il-fuoco a Gaza e in tutta la regione, affinché gli ostaggi siano subito liberati e tornino dai loro cari che li aspettano con ansia, e la popolazione civile possa avere accesso sicuro ai dovuti e urgenti aiuti umanitari.