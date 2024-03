Gb. La regina Camilla è “esausta”. Troppi impegni a seguito della malattia di Re Carlo

AgenPress – La regina Camilla si prenderà una pausa dal lavoro questa settimana dopo aver tenuto il forte da quando è stato annunciato il cancro di re Carlo .

Sua Maestà ha un’agenda chiara e domani partirà per una vacanza all’estero con un volo privato, dedicando anche del tempo alla famiglia nelle prossime settimane.

Camilla, 76 anni, si è fatta carico del carico extra dopo la diagnosi shock di re Carlo il mese scorso, che lo ha visto fare un passo indietro rispetto ai doveri pubblici.

Ha completato 13 impegni ufficiali da quando si sono rese note le condizioni di Carlo continuando con i suoi piani e apparendo da sola per eventi destinati sia al re che alla regina, fra l’altro, la Royal Family britannica al funerale di Re Costantino di Grecia, padrino di Carlo deceduto in gennaio, dal quale si è sfilato all’ultimo anche l’erede al trono William per motivi “personali” non precisati.

Anche la salute di Camilla è sembrata preoccupare osservatori e media per la cadenza della sua agenda istituzionale, per il carico di responsabilità e di preoccupazioni affettive accumulatesi nelle ultime settimane e rapportati ai suoi 76 anni.

Una fonte reale ha detto al Sunday Times che, anche se non si sarebbe mai aspettata di guidare la famiglia reale, Camilla è “assolutamente disposta a fare tutto ciò che è necessario per l’istituzione” ed è stata “incoraggiata” dal sostegno pubblico dopo la diagnosi del re.

È stato anche riferito che Charles era “orgoglioso” di sua moglie per aver mantenuto lo spettacolo in viaggio.

La sua presenza pubblica ha anche colmato il vuoto lasciato dalla tanto notata assenza della principessa del Galles, 42 anni, che la scorsa settimana è stata oggetto di speculazioni isteriche sui social media.

Kate continua a riprendersi dall’intervento chirurgico addominale a Windsor e non riprenderà le sue funzioni fino a dopo Pasqua.

Riprenderà i lavori l’11 marzo per la funzione del Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster, guidando la famiglia reale al posto di Carlo, che rilascerà invece un videomessaggio per celebrare l’occasione.

L’autrice reale Ingrid Seward ha detto domenica al Sun che Charles avrebbe insistito affinché sua moglie si prendesse una pausa.

‘Vedrà che è esausta. Camilla ha avuto la massima preoccupazione per la salute di suo marito, ma è stata anche quella che ha dovuto farsi carico del fitto programma di impegni reali e voler essere lì per lui e Kate mentre entrambi avevano i loro problemi di salute.