Zelensky. Il ritardo nella fornitura di armi all’Ucraina e nella difesa aerea porta alla perdita di vite umane

AgenPress – “L’operazione di salvataggio è durata tutto il giorno a Odessa sul luogo dell’attacco russo da parte di un drone Shahed. Attualmente il servizio statale di emergenza, la polizia e altri servizi continuano a funzionare: ci sono informazioni sulle persone sotto le macerie. Era un normale edificio residenziale, uno dei tanti distrutti dai disumani russi”.

Lo ha affermato in un video discorso il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Al momento si conoscono sette morti, tra cui due bambini. Un bambino di quattro mesi, di nome Tymofiy. E il ragazzo – Mark, che non aveva ancora compiuto tre anni. Porgo le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari.

Otto persone sono rimaste ferite, tra cui un’altra bambina, una bambina di tre anni. A tutti i feriti viene fornita l’assistenza necessaria. Ringrazio tutti coloro che partecipano all’operazione di salvataggio e che sostengono le persone. Ed è molto importante stare insieme, aiutarsi a vicenda.

Tali attacchi da parte dei droni Shahed non hanno senso militare e non possono averne alcuno. Questo è terrorismo volto unicamente a distruggere vite umane, unicamente a intimidire le persone.

Il mondo sa cosa si può opporsi al terrorismo. Il mondo ha abbastanza sistemi di difesa missilistica, sistemi per proteggersi dai droni e dai missili Shahed. E ritardare la fornitura di armi all’Ucraina e di sistemi di difesa missilistica per proteggere il nostro popolo porta, sfortunatamente, a tali perdite, al fatto che l’elenco dei bambini a cui la Russia porta via la vita cresce costantemente. L’Ucraina non ha chiesto niente di più del necessario per proteggere le vite. Quando si perdono vite umane e i partner si limitano a giocare a giochi politici interni o a dispute che limitano la nostra difesa, è impossibile capire. È inaccettabile. E sarà impossibile dimenticarlo: il mondo lo ricorderà.

Il terrore russo deve essere sconfitto. È fondamentale. A Mosca non riconoscono altro che la forza. Pertanto, ci deve essere più della nostra forza. E unità. Unità del mondo. Unità qui, in Ucraina.

Se a qualcuno manca ancora la motivazione, Shahed ronza ogni notte: questa è la motivazione. Missili russi, male russo. Ogni nostra perdita. Ogni nostro soldato che ha dato la vita per l’indipendenza dell’Ucraina. Una chiara comprensione del nemico e un rispetto reale, non finto, per i nostri eroi: tutto questo è la motivazione a combattere. Per distruggere gli occupanti. E lavorare per il nostro stato e il nostro popolo. Per il rafforzamento dell’Ucraina.

Tutti coloro che lavorano per lo Stato devono essere nello Stato, per lo Stato, prendersi cura dello Stato. Per interessi comuni, non personali. Interessi personali – dopo la guerra. Ora tutti devono sostenere la difesa, prendersi cura delle persone, preservare le vite. Ogni giorno ognuno deve aggiungere qualcosa all’Ucraina – alla nostra forza comune.

Ogni giorno comunico con i partner in modo che possiamo ottenere esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Ogni giorno – rapporti militari. Ogni giorno, il comandante in capo e i comandanti sono in prima linea, proprio dove c’è bisogno di loro. Il comandante in capo ha carta bianca per i cambiamenti di personale nell’esercito, nel quartier generale – per qualsiasi cambiamento.

Tutti i comandanti ucraini devono conoscere il fronte, sentire il fronte, i bisogni reali. Devono essere con i soldati, i sergenti, in realtà. Devono essere ciò che serve per raggiungere gli obiettivi ucraini.

Lo aspetto all’inizio della prossima settimana, dopo il ritorno dal fronte del generale colonnello Syrskyi, con un rapporto dettagliato e proposte concrete per ulteriori cambiamenti e azioni.

Ci stiamo preparando per ulteriore lavoro con i partner – i nostri incontri, i nostri negoziati – per il bene delle armi per l’Ucraina, per il bene della continuità del sostegno.

Serve forza, da parte di tutti. Dobbiamo vincere questa battaglia. La battaglia contro il male e anche contro la disperazione, su cui Putin conta molto. Dobbiamo proteggere l’Ucraina e le sue vite. E possiamo farlo.

Ringrazio tutti coloro che sono attualmente in battaglia, in prima linea, in missioni di combattimento!

Grazie a tutti i soldati dei gruppi di fuoco mobili e a tutti coloro che difendono il nostro cielo!

Grazie a tutti coloro che lavorano nel settore della difesa e ogni giorno aumentano la nostra produzione di armi. È estremamente importante.

E ora voglio ringraziare anche la squadra del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina – tutti i soccorritori, in particolare quelli che attualmente lavorano a Odessa. Denys Panteleyev, Vitaliy Churylin, Oleksandr Kovzolovych, Oleksandr Doha, Dmytro Holovchenko, Oleksiy Harmash, Fedir Kaysyn, Oleksandr Popov, Mykhailo Tegza, Andriy Bakhmetyev, Hennadiy Karageorgi. Grazie ragazzi! Grazie a tutti voi, grazie ai vostri colleghi!”.