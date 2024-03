Ue, Borchia (europarlamentare): Timmermans chi? In Ue nessuno sente sua mancanza

AgenPress. “L’unica ossessione evidente a tutti in questa legislatura è quella dell’ex commissario Timmermans e della sua Commissione per l’estremismo ideologico a danno di imprese, lavoratori e famiglie. Per fortuna si è fatto da parte, per andare a perdere le elezioni in Olanda, e oggi nessuno in Europa sente la sua mancanza.

Ci auguriamo che tutti coloro che hanno condiviso e tutt’ora portano avanti le sue politiche seguano le sue orme. Noi lavoriamo per combattere i danni che ha fatto lui e ribaltare le scelte ideologiche che ancora permangono in una Commissione che vuole sacrificare sull’altare dell’ideologia green interi settori fondamentali per l’economia, far chiudere aziende e far perdere posti di lavoro, tutto a favore della Cina e di altri competitor dell’Ue. È ora di un cambio di rotta in Europa”.

Così in una nota Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, coordinatore Id in commissione Itre.