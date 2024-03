Ucraina. Dopo due anni di guerra migliaia di donne uccise e ferite. 8mln hanno bisogno di assistenza umanitaria

Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, si stima che 3.238 donne e ragazze siano state uccise e 4.872 ferite; mentre il 56% dei circa 4 milioni di sfollati interni sono donne. Le previsioni per quest’anno sono cupe, con donne e ragazze che rappresentano il 56% di coloro che dovrebbero avere bisogno di assistenza umanitaria (8 milioni di donne e ragazze). Questi continui attacchi alle donne e ai loro mezzi di sussistenza sono inaccettabili.

Mentre celebriamo questo tragico traguardo di due anni, le donne in Ucraina devono affrontare crescenti sfide nell’accesso alla sicurezza, alla giustizia, ai servizi sociali, ai servizi di salute mentale, sessuale e riproduttiva, all’occupazione e ad altri servizi essenziali. Il 72% delle persone registrate come disoccupate sono donne. La guerra ha anche aumentato i rischi di violenza di genere, compresa la violenza sessuale legata ai conflitti, la tratta di esseri umani e la violenza da parte dei partner.

In mezzo alle sfide senza precedenti della guerra, le donne sono diventate la spina dorsale dell’economia ucraina. Attualmente, un’impresa su due nel Paese è fondata da una donna. Solo nel 2023, le donne ucraine hanno guidato la creazione di oltre 10.000 nuove imprese. Inoltre, più di 62.000 donne prestano servizio militare, di cui 43.479 in servizio attivo e oltre 5.000 di stanza in prima linea.

“Mentre le donne continuano a subire le conseguenze della guerra in Ucraina, hanno bisogno di sostegno, sicurezza e, soprattutto, di pace. La loro resilienza è stata duratura e notevole. Ribadisco la solidarietà e l’ammirazione di UN Women per ogni donna in Ucraina che sostiene la sua famiglia, comunità e paese sia attraverso la fornitura di assistenza umanitaria, sia attraverso la leadership nel contribuire alla ripresa e alla ricostruzione”, ha sottolineato Sabine Freizer Gunes, rappresentante delle Nazioni Unite in Ucraina.

Le donne e le organizzazioni guidate da donne stanno svolgendo un ruolo significativo nel fornire aiuti umanitari, sostenere le loro comunità e sostenere l’economia.

“In qualità di sfollata interna e psicologa professionista, ho aiutato altre donne a superare i loro problemi, tra cui lo sfollamento forzato, la violenza e la disoccupazione. Nel mio ruolo di coordinatrice di un progetto nella città di Sambir organizziamo una serie di attività, tra cui gruppi psicologici e psicoterapeutici, corsi d’arte e lezioni di lingua inglese”, spiega Anastasiia Pyrohova di Women’s Perspectives, una delle 40 organizzazioni della società civile sostenute da Donne delle Nazioni Unite.

UN Women opera in Ucraina fornendo una risposta umanitaria a oltre 45.000 donne e ragazze e a 100.000 persone a carico, indirettamente sostenute nel 2023 attraverso assistenza umanitaria salvavita, nonché supporto psicologico, assistenza legale e indirizzamento ai servizi sociali. Nel 2023, UN Women ha erogato 10,6 milioni di dollari per sostenere le donne e le organizzazioni della società civile guidate da donne a livello nazionale. UN Women collabora inoltre strettamente con il governo e la società civile per promuovere ulteriormente leggi e politiche a sostegno dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione delle donne. Le donne ricevono anche maggiore potere economico attraverso il sostegno al recupero dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo delle competenze, il sostegno alle imprese e l’accesso all’occupazione come parte di iniziative come l'”Expo dell’imprenditorialità femminile”.