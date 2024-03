Ucraina. Dal 2014 ad oggi l’aggressione di Putin ha causato danni economici e demografici

AgenPress – L’aggressione decennale della Russia contro l’Ucraina ha causato danni diffusi e sicuramente duraturi all’economia e alla demografia del paese.

Le previsioni positive di crescita sono state deluse in seguito all’annessione della Crimea da parte della Russia e all’invasione della regione orientale del Donbas in Ucraina nel 2014. Poi è arrivata l’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022, scatenando il caos in un’economia che aveva appena iniziato a riprendersi dopo la pandemia di Covid-19.

Ciononostante, il settore finanziario e l’economia del paese si sono dimostrati resilienti, riprendendosi nel 2023.

L’Ucraina ha avuto importanti relazioni commerciali con la Russia sotto la guida del presidente filo-Cremlino Viktor Yanukovich tra il 2010 e il 2014. Dopo la sua cacciata durante la Rivoluzione EuroMaidan e la successiva annessione della Crimea da parte della Russia e l’invasione dell’Ucraina orientale, Kiev iniziò a guardare verso l’Europa.

Negli anni successivi, il commercio con la Russia è rapidamente diminuito mentre è gradualmente aumentato con l’Unione Europea, in particolare dopo l’attuazione di un accordo di libero scambio con l’UE nel 2017. Bruxelles ha ulteriormente liberalizzato il commercio con l’Ucraina in risposta all’invasione su vasta scala della Russia nel paese per aiutare l’economia in difficoltà del paese. L’anno scorso l’Ucraina ha registrato un livello record di importazioni dall’UE.

Nel frattempo, la Cina è cresciuta per sostituire il vuoto lasciato dalla Russia, in particolare nelle importazioni di orzo, mais e minerale di ferro dall’Ucraina. L’Ucraina ha aderito all’iniziativa cinese Belt and Road nel 2017 con la speranza di modernizzare il proprio sistema di trasporti.

Nel 2021, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto al presidente cinese Xi Jinping che sperava che l’Ucraina diventasse “un ponte verso l’Europa per le imprese cinesi”. Gli stretti legami di Pechino con Mosca e la riluttanza a sostenere apertamente l’Ucraina non sono di buon auspicio per questa relazione a lungo termine.

All’inizio del 2013, la Banca Mondiale prevedeva che la crescita del prodotto interno lordo (PIL) dell’Ucraina avrebbe raggiunto il 3% nel 2014 e il 4% nel 2015. Invece, la Russia ha annesso la penisola di Crimea nel febbraio 2014 e ha invaso la regione orientale del Donbass ucraino. Questi eventi hanno inferto un duro colpo al PIL del Paese, che è sceso su base annua a 133,5 miliardi di dollari nel 2014 e a 91 miliardi di dollari nel 2015.

L’economia si è ripresa lentamente prima della pandemia di Covid-19 nel 2020, quando ancora una volta il PIL ha subito un duro colpo. Nel 2021, l’economia ha iniziato a riprendersi, ma la crescita è stata di breve durata: nel 2022, con l’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia, il PIL è diminuito di un enorme 29% , il calo più grande del paese da quando ha ottenuto l’indipendenza nel 1991.

L’economia ha sorpreso molti riprendendosi nel 2023, che secondo la Banca Mondiale continuerà quest’anno e il prossimo, sebbene la crescita dipenda dai continui aiuti da parte degli alleati dell’Ucraina.

Il declino demografico dell’Ucraina sarà una delle maggiori crisi del dopoguerra . Il Paese rischia di perdere milioni di cittadini fuggiti all’estero, il che probabilmente ostacolerà il processo di ripresa. Anche prima dell’invasione su vasta scala, il Paese perdeva ogni anno centinaia di migliaia di cittadini in cerca di opportunità all’estero. La situazione è un Catch-22: i cittadini ritorneranno se l’economia e la qualità della vita dell’Ucraina miglioreranno, ma entrambe le cose dipendono dalla crescita della popolazione.

L’annessione della Crimea da parte della Russia e l’invasione del Donbass nel 2014 hanno dato il via alla crisi degli sfollati interni in Ucraina. I numeri sono aumentati nel corso degli anni prima di aumentare drasticamente nel 2022, dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia. I cittadini sono fuggiti dalle regioni centrali, orientali e meridionali, principalmente verso le regioni dell’Ucraina occidentale e all’estero. La distruzione da parte della Russia delle case delle persone in prima linea e nei territori occupati ha costretto molti a trasferirsi in nuove regioni, mentre altri rimangono ma vivono in alloggi temporanei o in alloggi stipati per i rifugiati.

Dopo l’invasione russa del Donbass nel 2014, molti residenti sono fuggiti nelle vicine Russia e Bielorussia. Mentre la Russia ospita ancora gran parte dei rifugiati ucraini, molti dei quali hanno familiari russi, la maggioranza è fuggita verso ovest, verso l’UE. Germania e Polonia ospitano il maggior numero di rifugiati nell’UE, che a loro volta hanno rafforzato il deficit di forza lavoro del blocco.

Dopo la liberazione dei territori nell’Ucraina centrale, orientale e meridionale, molti ucraini iniziarono a tornare sia dall’estero che da altre regioni del paese. Il governo ucraino è ansioso di incoraggiare sempre più persone a ritornare . Ma più a lungo si protrae la guerra, più è probabile che i rifugiati rimangano all’estero. Allo stesso tempo, è necessaria un’enorme quantità di lavoro di ricostruzione nei territori colpiti per garantire che i rimpatriati abbiano case, lavoro e posti di lavoro.