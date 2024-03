Studio ricercatori indiani. Gli elefanti asiatici piangono mentre seppelliscono i loro cuccioli morti

AgenPress – Ricercatori indiani hanno scoperto che gli elefanti asiatici piangono rumorosamente e seppelliscono i loro cuccioli morti – ricorda i riti di sepoltura umani.

I ricercatori hanno scoperto cinque sepolture di cuccioli di elefante nella regione indiana settentrionale del Bengala nel 2022 e nel 2023. Lo studio corrispondente è stato pubblicato sul Journal of Threatened Taxa, riferisce Phys.org .

Secondo gli scienziati, la mandria ha portato il cucciolo deceduto nel luogo di sepoltura e poi lo ha seppellito nel terreno con i piedi alzati.

Durante uno di questi funerali, la mandria urlava e piangeva forte attorno.

“Attraverso l’osservazione, la fotografia digitale, gli appunti sul campo e i rapporti dell’autopsia, possiamo supporre che i cuccioli di elefante siano stati sepolti in una posizione sdraiata anomala, indipendentemente dalla causa della morte “, afferma lo studio.

Gli elefanti nascondevano i loro cuccioli nei canali di irrigazione sul territorio delle piantagioni di tè, a centinaia di metri dagli insediamenti umani più vicini. Intorno alle tombe sono state trovate tracce di 15-20 animali.

Gli autori dello studio sottolineano che la morte dei cuccioli di elefante è avvenuta per cause naturali: in nessuno dei cinque casi vi è stato un intervento umano diretto.

Le sepolture con elefanti riguardano solo i cuccioli, perché gli animali non sarebbero in grado di trasportare altri adulti.

Gli scienziati sanno da tempo che gli elefanti sono creature molto intelligenti e sociali, ma le tradizioni di sepoltura sono state studiate solo superficialmente nelle specie africane.

I ricercatori hanno osservato che alcuni elefanti selvatici in Africa e in Asia visitano i corpi dei loro morti (come se visitassero una tomba). Tuttavia, in questi cinque casi, hanno dimostrato un comportamento diverso.

Gli elefanti hanno lasciato il luogo di sepoltura per 40 minuti e poi hanno evitato di ritornare nella zona scegliendo altri percorsi.

L’elefante asiatico è una specie imparentata con il mammut che vive in 13 paesi del sud e sud-est asiatico. Le sottospecie dell’elefante asiatico sono indiana, Sumatra e Ceylon.

Gli elefanti asiatici sono molto socievoli, ma tendono a formare branchi più piccoli rispetto agli elefanti africani.

È noto che gli elefanti selvatici sia in Africa che in Asia visitano le carcasse in diversi stadi di decomposizione, ma questo studio ha rilevato comportamenti diversi rispetto alle mandrie studiate.

In tutti e cinque i casi la mandria “è fuggita dal sito entro 40 minuti dalla sepoltura” e in seguito ha evitato di tornare nell’area, prendendo invece diverse rotte parallele per la migrazione.

Gli elefanti asiatici sono riconosciuti come a rischio di estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione della natura.

Si stima che circa 26.000 di loro vivano allo stato brado, principalmente in India e alcuni nel sud-est asiatico, sopravvivendo in media 60-70 anni fuori dalla cattività.