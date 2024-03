Gli Stati Uniti iniziano a lanciare dagli aerei gli aiuti a Gaza

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire aiuti aerei ai civili nella Striscia di Gaza. Il comando regionale competente dell’esercito americano ha annunciato che gli aerei da trasporto militari americani C-130 hanno sganciato un totale di circa 38.000 pasti sulla zona di crisi. È stata un’operazione congiunta con l’aeronautica militare giordana. Attualmente sono in corso i progetti per ulteriori operazioni di questo tipo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato ieri la consegna di aiuti dal cielo. In vista della catastrofe umanitaria a Gaza Biden ha detto che gli Stati Uniti vogliono fornire aiuti aerei alla popolazione della zona costiera densamente popolata e prenderanno in considerazione anche la consegna via mare.