Gaza. Dopo cinque mesi di guerra, sono 9mila le donne uccise. Ogni giorno muoiono 37 madri

10 organizzazioni femminili su 12 intervistate a Gaza hanno riferito di essere parzialmente operative, fornendo servizi essenziali di risposta alle emergenze

. Nonostante i loro sforzi straordinari, meno dell’1% dei fondi raccolti attraverso il Flash Appeal 2023 è andato a organizzazioni nazionali o locali per i diritti delle donne. Incanalare i finanziamenti verso queste organizzazioni è fondamentale per soddisfare gli enormi bisogni delle donne, delle loro famiglie e comunità e per garantire che le voci delle donne di Gaza non restino inascoltate.