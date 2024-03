Yulia saluta il suo Alexey. “Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Cercherò di renderti orgoglioso di me. Ti amo”

AgenPress – La moglie di Alexey Navalny ha reso omaggio al suo defunto marito in un post sui social media dopo la sua sepoltura.

“Lyosha, grazie per 26 anni di assoluta felicità”, ha detto Yulia Navalnaya, usando una versione abbreviata del suo nome in russo. “Sì, anche per gli ultimi tre anni di felicità. Per il tuo amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche quando eri in prigione, per il fatto che mi pensavi sempre.”

“Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti felice per me e orgoglioso di me lassù. Non so se riesco a gestirlo o no, ma ci proverò. “

“Ci incontreremo sicuramente un giorno. Ho così tante storie non raccontate per te, e ho così tante canzoni salvate per te sul mio telefono, stupide e divertenti, in generale, a dire il vero, canzoni terribili, ma parlano di noi, e volevo davvero lasciarti ascoltare. E volevo davvero vederti ascoltarli, ridere e poi abbracciarmi,” ha aggiunto. “Ti amo per sempre. Riposa in pace.”