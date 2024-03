Rutte e Zelensky firmano a Kharkiv l’accordo di sicurezza. Visita ad un centro clinico per i soldati feriti

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky e il primo ministro olandese Mark Rutte hanno firmato a Kharkiv un accordo decennale sulla cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Paesi Bassi.

“Il documento comprende 2 miliardi di euro in aiuti militari da parte dei Paesi Bassi quest’anno, nonché ulteriore assistenza alla difesa nei prossimi dieci anni”, ha detto Zelenskyj.

“Dà inoltre priorità alla fornitura di capacità di difesa aerea, di artiglieria, marittime e a lungo raggio, con particolare enfasi sul rafforzamento dell’aeronautica ucraina”.

I Paesi Bassi si uniscono a Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca, Italia e Canada, che hanno firmato accordi simili per aiutare l’Ucraina a respingere l’aggressione della Russia sulla base di un impegno assunto dal Gruppo dei Sette (G7) lo scorso luglio.

La visita di Rutte a Kharkiv, che si trova a 30 chilometri dal confine con la Russia, non è stata annunciata in anticipo per motivi di sicurezza. Le forze russe prendono di mira quotidianamente Kharkiv e la regione circostante.

Secondo i dati del governo ucraino, più di 20.000 edifici sono stati distrutti a Kharkiv dal 24 febbraio 2022. Durante la sua visita a Kharkiv, Rutte ha visto gli edifici che erano stati distrutti dagli attacchi russi e “ha onorato la memoria dei bambini uccisi dall’aggressione russa”, ha detto Zelensky .

Rutte ha visitato anche il centro della città e l’edificio dell’amministrazione regionale, colpito esattamente due anni prima da uno sciopero russo. L’attacco del 1 marzo 2022 ha ucciso 44 persone.

“La mia visita di oggi mi ha reso ancora più chiaro che Putin non può vincere questa guerra barbara”, ha detto Rutte su X. “Siamo fianco a fianco con l’Ucraina, insieme ad un’ampia coalizione internazionale di paesi che la pensano allo stesso modo”.

Zelensky e Rutte hanno visitato un centro clinico dove vengono curati i militari ucraini feriti nelle battaglie nella regione di Kharkiv.

Il capo dello Stato e il capo del governo olandese hanno parlato con i soldati e hanno augurato loro una pronta guarigione.

“Grazie per il vostro servizio, per quello che avete fatto per noi. Siamo orgogliosi di voi. Tutto sarà Ucraina. Vi auguro una pronta guarigione!” ha detto Volodymyr Zelensky.

Il Presidente ha conferito ai militari gli ordini “Per il coraggio” di III classe e le medaglie “Per il servizio militare in Ucraina”.

Inoltre, il Capo dello Stato ha conferito al personale medico del centro clinico gli ordini della principessa Olga di III classe e di Danylo Halytskyi.

“Sono grato ai nostri operatori sanitari per l’ottimo lavoro: state salvando i nostri soldati”, ha detto il presidente.

Da parte sua, il primo ministro olandese ha aggiunto: “Voglio esprimervi il mio profondo rispetto. Siete una nazione molto coraggiosa”.