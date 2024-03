Mosca. Alexey Navalny riposa nel cimitero. Il bacio del padre sulla fronte prima della chiusura della bara

AgenPress – Il video del cimitero Borisovsky, dove viene sepolto il leader dell’opposizione russa Alexey Navalny, mostra suo padre Anatoly che si sporge in avanti per baciare la fronte di suo figlio mentre il corpo di Navalny giaceva in una bara aperta.

Il feed video mostrava anche sua madre Lyudmila Navalnaya in piedi accanto alla bara.

Il volto di Navalny è stato quindi coperto in preparazione alla sepoltura. Mentre la musica solenne suonava sul luogo di sepoltura, si potevano udire i canti della folla fuori dal cimitero.

I più stretti collaboratori del politico hanno lasciato la Russia sotto pressione e hanno assistito ai funerali, trasmessi in diretta streaming sul suo canale YouTube, dall’estero.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha esortato coloro che si riuniscono a Mosca e in altri luoghi a non infrangere la legge, affermando che qualsiasi “raduno (di massa) non autorizzato” costituisce una violazione.

“Per le persone che seguono ciò che sta accadendo, è ovvio che quest’uomo è un eroe del nostro paese, che non dimenticheremo”, ha detto Nadezhda Ivanova, una residente di Kaliningrad che era fuori dalla chiesa con altri sostenitori. “Ciò che gli è stato fatto è incredibilmente difficile da accettare e superare”.

Dopo il breve funerale, una folla di migliaia di persone ha marciato dalla chiesa al vicino cimitero Borisovskoye, dove per la sepoltura era presente anche la polizia.

Con la bara aperta, i genitori di Navalny e altri hanno accarezzato e baciato il suo corpo. Intanto una grande folla di sostenitori si è radunata davanti ai cancelli del cimitero, cantando: “Fateci entrare per salutarci!”