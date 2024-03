Meloni: sosteniamo mediazione Usa in Medio Oriente. Garantire la prospettiva dei due Stati

AgenPress – “Sono felice di essere qui oggi in qualità di presidente del G7 e non vedo l’ora, Joe, di ospitarti in Puglia il prossimo giugno per il vertice dei leader.

Sto lavorando a un vertice del G7 concreto e sostanziale. Intendiamo innanzitutto riaffermare l’ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà e costruendo la pace per l’Ucraina.

E, così facendo, penso che dobbiamo affrontare la narrativa che vuole “l’Occidente contro il resto”. Pertanto, il nostro dialogo all’interno del G7 con il Sud del mondo è essenziale”.

Così Giorgia Meloni in visita negli Usa ospite di Joe Biden.

“La crisi in Medio Oriente è motivo di massima preoccupazione. Dobbiamo coordinare le nostre azioni per evitare un’escalation e, a questo proposito, sosteniamo pienamente gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti.

La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno. Su questo l’Italia sta concentrando il suo contributo. Nel frattempo, stiamo collaborando con tutti gli attori regionali che devono prendere parte a qualsiasi risultato futuro. Dovremmo lavorare insieme su passi concreti per garantire la prospettiva dei due Stati, che è l’unica soluzione sostenibile a lungo termine. E poi, gli attacchi degli Houthi alle navi mercantili che mettono in pericolo la libertà di navigazione nel Mar Rosso sono inaccettabili. L’operazione navale europea Aspides, che, come sapete, è sotto il comando tattico italiano, è una risposta importante all’interruzione del transito attraverso il Mar Rosso.

Poi, forte del ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, il G7 presterà particolare attenzione anche al continente africano. Ne abbiamo discusso molte volte, perché penso che dobbiamo ricordare che l’Africa non è un continente povero; è, al contrario, incredibilmente ricco di risorse umane e materiali, ma è stato a lungo trascurato e sfruttato con approccio predatorio. Voglio invertire insieme a voi questo approccio, che è anche una delle cause profonde della crisi migratoria. Dobbiamo sostenere lo sviluppo dell’Africa su base paritaria e porre fine alla migrazione illegale combattendo al tempo stesso la tratta di esseri umani. La tratta di esseri umani è diventata il crimine finanziariamente più remunerativo a livello globale e non possiamo più accettarlo. Per questo motivo sono venuto qui oggi anche con la proposta di lanciare un’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani.

Al G7 si parlerà anche di intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è un mezzo, può essere buono o cattivo, dipende dalla nostra capacità di governarlo, di fronteggiare i rischi e l’impatto che può avere, ad esempio sul mercato del lavoro. Vogliamo sviluppare l’intelligenza artificiale, ma vogliamo anche essere certi che rimanga incentrata sull’uomo.

E poi, ultimo ma non meno importante, sono venuto qui per rafforzare la nostra cooperazione strategica. Le nostre relazioni sono arricchite dalla presenza di oltre 20 milioni di italoamericani. Durante il nostro ultimo incontro qui a Washington, abbiamo affermato di voler migliorare la nostra cooperazione bilaterale e il nostro commercio, e lo abbiamo fatto, poiché nel 2023 il nostro commercio bilaterale ha raggiunto l’importo più alto mai registrato con 102 miliardi di dollari di scambi.

Quindi penso che abbiamo fatto un buon lavoro ma penso anche che possiamo fare ancora meglio e spero che questo sia il nostro obiettivo comune per quest’anno. Grazie, Joe.

