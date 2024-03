Gaza. L’ala armata di Hamas afferma che sette ostaggi sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani

AgenPress – Sette ostaggi israeliani sono morti a Gaza in seguito ai bombardamenti israeliani sull’enclave, secondo il portavoce delle Brigate Al-Qassam Abu Ubaida.

Tre degli ostaggi sono stati identificati come Haim Gershon Perry, Yoram Itak Metzger e Amiram Israel Cooper, ha detto Abu Ubaida in una nota.

I nomi degli altri quattro verranno resi noti dopo che saranno stati identificati.

Abu Ubaida ha detto che fino a 70 ostaggi potrebbero essere stati uccisi a Gaza a causa delle operazioni militari israeliane nella Striscia.

“Abbiamo sempre voluto preservare la vita dei prigionieri, ma è diventato chiaro che la leadership nemica sta deliberatamente uccidendo i suoi prigionieri per sbarazzarsi di questo dossier”, ha detto Abu Ubaida. “Allo stesso tempo, affermiamo che il prezzo che chiederemo in cambio di cinque o dieci prigionieri vivi è lo stesso prezzo che avremmo pagato in cambio di tutti i prigionieri se i bombardamenti del nemico non li avessero uccisi.”

La campagna militare israeliana fa seguito all’uccisione di 1.200 persone da parte dei militanti di Hamas nel sud di Israele e al rapimento di almeno 250 il 7 ottobre, secondo i conteggi israeliani.

Israele ha risposto con un attacco militare alla Striscia di Gaza che ha ucciso più di 30.000 palestinesi, secondo il ministero della Sanità gestito da Hamas.

Durante una tregua durata una settimana alla fine di novembre, Hamas ha liberato più di 100 ostaggi israeliani e stranieri in cambio del rilascio da parte di Israele di circa 240 prigionieri palestinesi.