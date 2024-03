Gaza. Hamas: 13 bambini morti di fame. Tragedia convoglio umanitario, recuperati altri 3 corpi

AgenPress – Almeno 13 bambini sono morti a Gaza a causa della malnutrizione e della fame. Lo ha detto Hamas, citando dati del Ministero della Sanità di Gaza.

Queste morti sono “una dichiarazione del fallimento della comunità internazionale e delle Nazioni Unite nel portare avanti il ​​loro compito di proteggere i bambini dalla fame”, si legge in una nota odierna.

“Rinnoviamo il nostro appello alle Nazioni Unite e alle istituzioni umanitarie internazionali affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i bambini e i civili nella Striscia di Gaza, in particolare nei governatorati di Gaza e del Nord, e a non sottomettersi ai dettami della criminale occupazione sionista”, Hamas detto, riferendosi a Israele.

L’organizzazione ha inoltre esortato la comunità internazionale a fornire urgentemente aiuti alimentari e assistenza medica all’enclave “per evitare la crescente catastrofe della carestia”.