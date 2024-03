Funerale Navalny. Fermate 128 persone in 19 città della Russia. A Mosca arresti vicino al cimitero

AgenPress – L’ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info afferma che in occasione dei funerali di Alexey Navalny o di altre manifestazioni in memoria dell’oppositore morto in carcere sono state fermate almeno 128 persone in 19 diverse città della Russia. Lo riporta l’edizione in lingua russa del Moscow Times. I fermati sarebbero 31 a Novosibirsk, 19 a Ekaterinburg, 17 a Mosca.

Secondo il giornale, “a Mosca gli arresti sono avvenuti proprio nei pressi della chiesa dove si sono svolti i funerali di Navalny e del cimitero Borisovsky, dove è stato sepolto”. “In altre città le persone si sono radunate per onorare la memoria del politico vicino a memoriali spontanei”.