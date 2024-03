Elezioni Abruzzo, Marsilio: “D’Amico bugiardo e sciacallo, non lo stimo”

AgenPress. “Luciano D’amico è un bugiardo che cita dati in maniera strumentale. Non stimo chi dice le bugie. È facile fare lo sciacallo sui pronto soccorso, sulle liste d’attesa. Dietro la faccia del professore compassato c’è la vecchia classe dirigente del PD, in particolare Luciano D’Alfonso che ora è il suo principale sostenitore. Bisogna che gli elettori capiscano per quale Luciano si vota”.

“Todde in Abruzzo per aiutare D’Amico?

Avrei preferito vederla quando era sottosegretario alle attività produttive e bisognava risolvere i problemi delle nostre aziende, ma il governo non ci ha dato una mano. Non ci sarà un effetto domino, è un fuoco di paglia che spegneremo con una bella innaffiata di pecorino frizzante”.

Lo ha dichiarato Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo, oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio.