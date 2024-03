Conte: “Meloni e Marsilio a pochi giorni dalle elezioni si ricordano dell’Abruzzo”

La realtà dei disastri del centrodestra in cinque anni di governo regionale non si può però nascondere sotto il tappeto. Oggi l’ho toccata con mano, incontrando le persone e ascoltandole come certa politica non vuole fare. Mi hanno parlato delle liste di attesa infinite sul territorio per visite mediche ed esami diagnostici, del taglio dei presidi sanitari che costringe le persone a rivolgersi al privato o a rinunciare alle cure.