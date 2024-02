Ue. Otto Paesi scrivono a Borrell per nuove sanzioni contro la Russia per la morte di Alexey Navalny

AgenPress – In una lettera inviata all’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell otto Paesi membri hanno chiesto di procedere rapidamente a nuove sanzioni contro la Russia per la morte di Alexey Navalny.

La lettera è stata firmata da Svezia, Repubblica Ceca, Finlandia, Romania, Lituania, Polonia, Estonia e Lettonia e, a quanto si apprende da fonti europee, è supportata da Danimarca, Francia, Irlanda e Olanda che tuttavia non l’hanno firmata. Nella missiva gli otto Paese accolgono con favore la proposta circolata nei giorni scorsi a Bruxelles di inserire immediatamente nella lista nera nuovi elenchi di persone ed entità coinvolte in violazioni e abusi dei diritti umani. Allo stesso tempo le otto capitali propongono l’istituzione, così come avviene per Paesi come Nicaragua e Bielorussia, di un regime sanzionatorio separato specifico concepito per affrontare la situazione repressiva nel Paese, in linea con gli altri regimi sanzionatori.