Gaza. Hamas, 104 vittime per attacco israeliano sulle persone in fila in attesa di aiuti

AgenPress – Le autorità sanitarie di Gaza hanno dichiarato che il fuoco israeliano sulle persone in attesa di aiuti vicino a Gaza City ha ucciso 104 palestinesi e ferito 280, con un ospedale che ha affermato di aver ricevuto 10 corpi e dozzine di pazienti feriti.

Ci sono resoconti completamente diversi su come le vittime siano morte nel caos che ha avuto luogo vicino a Gaza City, nel nord della Striscia. L’esercito israeliano ha negato di aver sparato su grandi folle di persone affamate e ha affermato che la maggior parte è stata uccisa in uno scontro o investita da camion che cercavano di scappare. I soldati hanno sparato solo contro un piccolo gruppo che si allontanava dai camion e minacciava un posto di blocco, ha detto un portavoce.

Un portavoce dell’esercito israeliano ha detto che non c’era conoscenza di bombardamenti in quel luogo. I militari hanno poi affermato che dozzine di persone sono rimaste ferite a causa di spinte e calpestimenti quando i camion degli aiuti sono arrivati ​​nel nord di Gaza.

Anche il portavoce del governo israeliano Avi Hyman ha detto ai giornalisti che l’incidente è stato “ovviamente una tragedia, ma non siamo ancora sicuri dei dettagli”.

Un funzionario israeliano ha detto che le truppe dell’IDF hanno sparato sulle persone che circondavano il camion degli aiuti mentre “la folla si avvicinava alle forze in un modo che rappresentava una minaccia per le truppe, che hanno risposto alla minaccia con fuoco vero. L’incidente è sotto revisione”.

Le squadre mediche non sono state in grado di far fronte al volume e alla gravità delle ferite di decine di feriti arrivati ​​all’ospedale di al-Shifa, ha detto Qidra.

Il capo dell’ospedale Kamal Adwan di Gaza City, Hussam Abu Safieyah, ha detto di aver ricevuto 10 cadaveri e dozzine di pazienti feriti dall’incidente a ovest della città.