Castellone (M5S) ad Agorà Rai3: “Saranno i cittadini ad indicarci la leadership, hanno bisogno di vicinanza e progetti concreti”

AgenPress. “Il terzo polo deve decidere da che parte stare” – afferma la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone questa mattina al programma Agorà di Rai3. “Noi siamo nel campo progressista – continua la Senatrice – e accogliamo tutte quelle forze politiche e liste civiche che si rivedono in quel perimetro.

Per la leadership saranno i cittadini ad indicarci qual è la rotta. Perché alla gente interessa avere risposte ai problemi reali e anche noi politici dovremmo interrogarci su questo: come possiamo aiutare concretamente le persone? La sanità, ad esempio, in questo momento è una grande emergenza ed il fronte progressista è impegnato a migliorare la situazione attuale.

Questa è la cosa più importante. È evidente che i cittadini continuano a premiare a tutti gli appuntamenti elettorali, in particolare alle amministrative e alle regionali, dove il rapporto con le istituzioni è più diretto, i progetti che rispondono meglio alle loro reali esigenze e sono incarnati da persone credibili” – conclude la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone.