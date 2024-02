Ue. Yulia Navalnaya: Putin ha torturato e ucciso mio marito, deve pagare. Guerra in Ucraina “brutale e subdola”

AgenPress – Yulia Navalnaya ha iniziato il suo discorso al Parlamento europeo ricordando come lei e Navalny andarono in viaggio insieme a Strasburgo dopo che fu avvelenato nel 2020. Dice che è una delle sue città preferite.

Yulia Navalnaya è stata ora presentata da Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e ha ricevuto una standing ovation.

Navalnaya prosegue dicendo che è tornata a Strasburgo, ma questa volta senza la sua famiglia.

Dice che la sua squadra ha passato una settimana a prepararsi per il funerale di Navalny, aggiungendo: “Il funerale avrà luogo dopodomani e non sono ancora sicura se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a salutarlo”.

“Molti hanno la sensazione che Putin non possa essere sconfitto. E in questa disperazione mi chiedono: come posso aiutarvi? Sto pensando a come Alexei risponderebbe a questa domanda. Cercherò di rispondere, ma per farlo devo raccontarvi un po’ com’era lui. Alexei era un inventore. Aveva sempre nuove idee per tutto, ma soprattutto per la politica”.

“All’inizio di giugno ci saranno le elezioni. Molti di voi faranno campagna elettorale, incontrando elettori, rilasciare interviste, girare spot pubblicitari. Ora immaginate che tutto questo sia impossibile. Nessuna emittente televisiva vi farà un’intervista. Nessun denaro al mondo può aiutarvi con uno spot. Tutti gli elettori che si sono presentati alle riunioni saranno arrestati insieme al candidato. Benvenuti nella Russia di Putin. Eppure Alexei Navalny è riuscito a diventare il politico più famoso del Paese. È riuscito a ispirare milioni di persone con le sue idee. E come faceva? Usava la fantasia”

Poi si rivolge direttamente al Parlamento europeo, dicendo: “Tuttavia, sono qui adesso perché i vostri elettori hanno una domanda importante. Loro chiedono a voi e poi voi fate la domanda a me. La domanda è: “Come posso aiutarti nella tua lotta?”

Navalnaya si prende un momento per celebrare il secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

La descrive come una “guerra brutale e subdola” e dice che il mondo intero è corso in aiuto dell’Ucraina. “Ma sono passati due anni, c’è molta stanchezza, molto sangue, molta delusione, e Putin non è andato da nessuna parte”.

Navalnaja aggiunge che ormai la gente si è abituata alla guerra e ha cominciato a dire: “Bene, dovremo metterci d’accordo con Putin. E poi Putin ha ucciso mio marito, Alexey Navalny. E’ stato torturato per tre anni su ordine di Putin: è stato fatto morire di fame in una minuscola cella di pietra, tagliato fuori dal mondo. E poi lo hanno ucciso. Anche dopo hanno abusato del suo corpo e di sua madre”.

Dice che “l’omicidio” di suo marito ha mostrato al pubblico che “Putin è capace di tutto e che non si può negoziare con lui”. Navalnaya aggiunge che le persone sono scioccate dalla morte del marito e temono che “Putin non possa essere sconfitto”.

Alexey ha ispirato le persone nonostante le restrizioni che Putin gli ha imposto durante la sua vita, continua Navalnaya.

Quando non gli era permesso andare in TV, si rivolgeva a Youtube. Quando gli è stato negato il diritto di voto, ha escogitato una strategia per togliere seggi al partito di Putin.

“Anche nel gulag di Putin, Alexey è riuscito a trasmettere idee per progetti che avrebbero gettato nel panico il Cremlino”.

Navalnaya afferma che “per sconfiggere Putin è necessario diventare un innovatore. Putin non può essere danneggiato da sanzioni o risoluzioni, o sulla base della morale e delle regole”.

“Questa è la risposta alla domanda. Se vuoi davvero sconfiggere Putin, devi diventare un innovatore. E devi smettere di essere noioso.

“Non si può ferire Putin con un’altra risoluzione o un’altra serie di sanzioni che non siano diverse dalle precedenti. Non si può sconfiggerlo pensando che sia un uomo di principi che ha una morale e delle regole.

Navalnaya dice al Parlamento che bisogna combattere “questa banda criminale” e afferma che la chiave saranno le indagini finanziarie invece dei metodi diplomatici.

Secondo lei “decine di milioni di russi” sono contro Putin e non devono essere perseguitati.

Navalanaya aggiunge che Putin deve rispondere di ciò che ha fatto alla Russia, all’Ucraina e a suo marito.

“Putin deve rispondere per ciò che ha fatto al mio paese. Putin deve rispondere per ciò che ha fatto a un paese vicino e pacifico. E Putin deve rispondere per tutto ciò che ha fatto ad Alessio”, dice.

Concludendo con un omaggio a Navalny, aggiunge: “Mio marito non vedrà mai come sarà la bella Russia del futuro, ma noi dobbiamo vederla. E io farò del mio meglio perché il suo sogno diventi realtà, che il male cada”. e questo bellissimo futuro arriverà.”

Gli eurodeputati le fanno una standing ovation mentre termina il suo discorso.