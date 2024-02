Ucraina: 1,5 milioni di bambini potenzialmente a rischio per problemi legati alla salute mentale

AgenPress. Circa 1,5 milioni di bambini in Ucraina sono potenzialmente a rischio per problemi legati alla salute mentale. Un forum sull’assistenza sanitaria sostenuto dall’UNICEF a Leopoli ha fornito una piattaforma per far condividere a medici e specialisti informazioni basate su dati concreti sulla salute mentale e sul supporto psicosociale, oltre ad altri argomenti di vitale importanza per la salute.

Nel 2023, l’UNICEF e i suoi partner hanno fornito in Ucraina accesso a supporto per la salute mentale e psicosociale a oltre 2,5 milioni di bambini e persone che se ne prendono cura.

Nei paesi che ospitano rifugiati hanno fornito supporto per la salute mentale e psicologica a oltre 1 milione e 300 mila bambini ucraini e persone che se ne prendono cura.

Tratto da X dell’Unicef Ukraine