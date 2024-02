AgenPress – I deputati locali della non riconosciuta Transnistria hanno fatto appello al Consiglio della Federazione Russa e alla Duma di Stato chiedendo di attuare misure per proteggere l’autoproclamata repubblica in mezzo a quella che hanno definito una “crescente pressione da parte della Moldavia”.

Questa decisione è stata presa dai deputati locali della Transnistria in un congresso tenutosi il 28 febbraio, come riporta NewsMaker. Inoltre, i deputati locali hanno lanciato un appello all’OSCE, alla CSI, al Parlamento Europeo, al Comitato Internazionale della Croce Rossa e al Segretario Generale delle Nazioni Unite affinché “influenzino la leadership della Moldavia affinché ritorni ad un dialogo adeguato e smetta di violare le norme diritti e le libertà dei residenti della Transnistria.” In una dichiarazione, i deputati locali hanno osservato che la Moldavia ha scatenato una “guerra economica” contro la PMR non riconosciuta, e hanno anche accusato Chisinau di bloccare deliberatamente i negoziati con Tiraspol dove si è tenuto il “Congresso dei deputati di tutti i livelli”. Hanno partecipato deputati dell’organo legislativo locale e del distretto locale, deputati cittadini e rurali, deputati della prima convocazione dell’organo legislativo locale, rappresentanti dell’organo esecutivo locale e il leader della PMR non riconosciuta Vadim Krasnoselsky. Questo è il settimo congresso di questo tipo. L’ultimo ha avuto luogo nel 2006, poi i deputati locali hanno deciso di indire un referendum sull’adesione alla Russia. Nello stesso anno si è svolto un referendum di questo tipo e oltre il 90% dei partecipanti ha votato a favore dell’indipendenza e dell’ingresso della PMR non riconosciuta in Russia. La comunità internazionale e Chisinau non hanno riconosciuto i risultati del referendum. NewsMaker ricorda che dall’inizio del 2024 Chisinau ha annullato i benefici doganali per gli imprenditori transnistriani, cosa che ha scatenato una dura reazione da Tiraspol. Le “autorità” della regione hanno organizzato proteste a Tiraspol contro la mossa di Chisinau. Mercoledì 28 febbraio si è tenuto a Tiraspol il “Congresso dei deputati di tutti i livelli”. Erano presenti i deputati degli organi legislativi locali e dei distretti, i deputati municipali e dei villaggi, i deputati della prima convocazione dell’organo legislativo locale, i rappresentanti dell’organo esecutivo locale e il leader della Transnistria non riconosciuta, Vadim Krasnoselsky. Questo è il settimo Congresso di questo tipo tenuto nella storia dell’entità. Il precedente si è svolto nel 2006, quando i deputati locali hanno deciso di indire un referendum sull’adesione alla Russia. Nello stesso anno si tenne il relativo referendum, dove oltre il 90% dei partecipanti votò a sostegno della mossa. Né la comunità internazionale né il governo di Chisinau hanno riconosciuto i risultati del referendum.