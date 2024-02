Bandecchi (AP): Elettorato stanco dei soliti partiti, c’è spazio per Alternativa Popolare

AgenPress. “Le elezioni in Sardegna dimostrano che l’elettorato è stanco dei soliti partiti, sia a destra che a sinistra. Ci sono ampi spazi per chi, come noi, propone un’alternativa che metta finalmente al centro i cittadini e l’Italia”.

Così Stefano Bandecchi commenta l’esito delle elezioni in Sardegna.

Il leader di Alternativa Popolare prosegue: “Sia PD che Movimento Cinque Stelle sono calati rispetto alle elezioni nazionali, vincendo nonostante abbiano preso meno voti della destra. Fratelli d’Italia, dal canto suo, registra un calo del 10%, la Lega è azzerata. Una figuraccia dei partiti di maggioranza, considerato che il governatore uscente era loro e che il 45% del centrodestra è stato raggiunto solo grazie a liste di appoggio.

Inoltre, Meloni si è dimostrata cocciuta ed egoista nel suo voler fare “l’uomo solo al comando”. Il sindaco di Terni conclude evidenziando un dato preoccupante: “C’è l’astensione, altissima, a certificare la distanza fra cittadini e politica. Chi festeggia la vittoria in Sardegna si ricordi di tutti i cittadini che, delusi, hanno scelto di rimanere a casa”.