Tamas Sulyok è il nuovo presidente dell’Ungheria, dopo le dimissioni di Katalin Novak

AgenPress. Il parlamento ungherese ha eletto Tamas Sulyok il nuovo presidente del paese. Il capo della Corte costituzionale TamasSulyok ha prestato giuramento dopo che la maggioranza dei parlamentari lo ha approvato come successore di Katalin Novak, che si è dimessa in mezzo alle polemiche.

Novak si è dimessa a causa della controversa decisione presa lo scorso aprile di graziare Endre K., condannato per aver insabbiato crimini commessi da un predatore sessuale.

Nel 2018 Endre K. è stato condannato a più di tre anni di carcere per aver esercitato pressioni sulle vittime affinché ritrattassero le loro denunce di abusi sessuali in un orfanotrofio statale. Il direttore della casa è stato condannato a otto anni per aver abusato di almeno 10 bambini tra il 2004 e il 2016.

Anche l’ex ministro della Giustizia Judit Varga – che ha controfirmato la grazia presidenziale – si è dimessa da deputata e presidente della commissione parlamentare per gli affari europei. Novak è stata eletta la prima donna presidente dell’Ungheria nel maggio 2022.