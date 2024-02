OSCE. L’Ucraina ha bisogno del sostegno militare per vincere la guerra iniziata da Putin

AgenPress – L’Ucraina ha bisogno del sostegno militare per vincere la guerra con la Russia iniziata dal Cremlino, al quale “non si può permettere di vincere questa guerra”.

Lo ha affermato la presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE Pia Kauma. (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

“Temo che la Russia sia un paese che ascolta solo la forza militare, ed è per questo che credo che l’Ucraina abbia bisogno del sostegno militare per vincere questa guerra”.

Kauma ha anche assicurato che l’Assemblea parlamentare dell’OSCE sosterrà l’Ucraina “per tutto il tempo necessario e qualunque cosa serva. Non possiamo permettere che la Russia vinca questa guerra”.

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare ha inoltre sottolineato l’importanza cruciale di garantire che tutti i responsabili dei crimini di guerra commessi durante l’aggressione russa contro l’Ucraina “siano assicurati alla giustizia e puniti”.

Kauma ha anche osservato che durante la sua visita in Ucraina il 5 febbraio, è rimasta molto colpita da “quanto coraggioso sia il popolo ucraino e da come vivere in guerra faccia abituare le persone a queste condizioni di guerra”.

Il 22 e 23 febbraio si è tenuta a Vienna la sessione invernale dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE. Il tema della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina, che dura da due anni, è stato al centro dell’attenzione dei parlamentari della regione dell’OSCE.

La delegazione russa era assente alla 23a riunione dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE. In precedenza, il 13 febbraio, il capo della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, aveva dichiarato che il 21 febbraio la Duma e il Consiglio della Federazione avrebbero deciso contemporaneamente di porre fine all’adesione della Russia all’Assemblea parlamentare dell’OSCE. Tuttavia, non è stata presa alcuna decisione del genere.

Pia Kauma, ha dichiarato durante l’Assemblea che la delegazione russa ha informato l’Assemblea della sua decisione di sospendere la propria partecipazione all’Assemblea parlamentare dell’OSCE e di non pagare le quote, ma che in termini pratici la situazione cambierà “Molto poco” visto che i deputati russi erano assenti dall’Assemblea da un anno.