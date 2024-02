Nuova Zelanda. E’ il primo paese al mondo a vietare la vendita di tabacco, per aiutare le persone a smettere di fumare

AgenPress – La Nuova Zelanda abrogherà martedì la prima legge mondiale che vieta la vendita di tabacco per le generazioni future.

Previste per entrare in vigore a partire da luglio, le norme anti-tabacco più severe al mondo avrebbero vietato la vendita ai nati dopo il 1° gennaio 2009, ridotto il contenuto di nicotina nei prodotti del tabacco affumicato e ridotto il numero di rivenditori di tabacco di oltre il 90%.

Il ministro associato della Sanità Casey Costello ha affermato che il governo di coalizione si è impegnato a ridurre il fumo, ma sta adottando un approccio normativo diverso per scoraggiare l’abitudine e ridurre i danni causati.

Il ministro associato della Sanità Casey Costello ha affermato che il governo di coalizione si è impegnato a ridurre il fumo, ma sta adottando un approccio normativo diverso per scoraggiare l’abitudine e ridurre i danni causati.

Il nuovo governo di coalizione eletto a ottobre ha confermato che l’abrogazione avverrà martedì con urgenza, consentendogli di abrogare la legge senza chiedere commenti pubblici, in linea con i piani precedentemente annunciati.

Il nuovo governo di coalizione eletto a ottobre ha confermato che l’abrogazione avverrà martedì con urgenza, consentendogli di abrogare la legge senza chiedere commenti pubblici, in linea con i piani precedentemente annunciati.

“Presto presenterò al governo un pacchetto di misure per aumentare gli strumenti disponibili per aiutare le persone a smettere di fumare”, ha detto Costello, aggiungendo che anche le norme sullo svapo verrebbero inasprite per scoraggiare i giovani.