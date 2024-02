Hamas e Israele cauti sulle speranze di Biden di un imminente cessate il fuoco durante il Ramadan

AgenPress – Israele, Hamas e i mediatori del Qatar hanno tutti lanciato segnali di cautela martedì sui progressi verso una tregua a Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di ritenere che un cessate il fuoco potrebbe essere raggiunto in meno di una settimana per fermare la guerra per il Ramadan.

Hamas sta ora valutando una proposta, concordata da Israele nei colloqui con i mediatori a Parigi la scorsa settimana, per un cessate il fuoco che sospenderebbe i combattimenti per 40 giorni, che sarebbe la prima tregua estesa della guerra durata cinque mesi . Entrambe le parti hanno delegazioni in Qatar questa settimana per definire i dettagli.

Hamas continua a presentare “richieste eccessive”, hanno affermato. Queste osservazioni versano acqua fredda sui commenti fatti lunedì da Biden a New York. “Il mio consigliere per la sicurezza nazionale mi dice che siamo vicini. Siamo vicini. Non abbiamo ancora finito”, ha detto Biden ai giornalisti. “La mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco.”

Biden ha anche affermato che Israele sarebbe disposto a sospendere temporaneamente la guerra durante il mese di digiuno se si raggiungesse un accordo per il rilascio di alcuni ostaggi.

“Il Ramadan si avvicina e c’è stato un accordo da parte degli israeliani che non si sarebbero impegnati in attività anche durante il Ramadan, per darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi”.

Arrestare lo spargimento di sangue a Gaza è stato un difficile compito diplomatico nella guerra durata quasi cinque mesi, scatenata dall’attacco di Hamas contro Israele in cui, secondo dati israeliani, circa 1.200 persone sono state uccise e altre 250 rapite. Secondo i dati del ministero della Sanità di Gaza e delle Nazioni Unite, l’offensiva di ritorsione di Israele ha ucciso quasi 30.000 persone, ha sfollato più dell’85% dei 2,3 milioni di abitanti dalle proprie case e ha lasciato più della metà delle infrastrutture della Striscia in rovina.

Una tregua di novembre in cui circa 100 ostaggi furono liberati in cambio di 240 palestinesi nelle carceri israeliane è fallita dopo una settimana, e i progressi verso un secondo accordo si sono rivelati sfuggenti. A due settimane dal Ramadan – un periodo in cui le tensioni nel conflitto israelo-palestinese spesso aumentano, anche negli anni più tranquilli – i civili disperati di Gaza, i parenti degli ostaggi rimasti e i mediatori internazionali sono tutti consapevoli che il tempo potrebbe essere scaduto per mediare un cessate il fuoco globale.

Secondo quanto riferito, l’ ultima proposta in esame prevede una pausa di 40 giorni in tutte le operazioni militari, nonché lo scambio di prigionieri palestinesi con ostaggi israeliani in un rapporto di 10 a uno.

Secondo i termini, gli ospedali e i panifici di Gaza sarebbero stati riparati, 500 camion di aiuti sarebbero entrati ogni giorno nel territorio assediato e migliaia di tende e roulotte sarebbero state consegnate per ospitare gli sfollati. Ai civili, esclusi gli uomini in età militare, sarebbe gradualmente consentito di tornare nel nord di Gaza.

Secondo quanto riferito, la bozza prevede inoltre che Hamas libererà 40 ostaggi israeliani, tra cui donne, bambini sotto i 19 anni, persone sopra i 50 anni e malati, mentre Israele libererà circa 400 prigionieri palestinesi, inclusi alcuni prigionieri di alto profilo condannati per reati di terrorismo.

Il numero e l’identità dei prigionieri e degli ostaggi rilasciati hanno rappresentato finora un punto particolarmente critico nei colloqui da quando il primo cessate il fuoco è crollato all’inizio di dicembre. Se le donne soldato facessero parte del primo gruppo di ostaggi rilasciati era ancora in discussione, hanno riferito martedì i media israeliani.

La leadership di Hamas in esilio in Qatar ha ripetutamente affermato che non rilascerà gli ostaggi senza un completo ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza – richieste che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito “deliranti”.

Il tono cauto di entrambe le parti sulla fattibilità di un cessate il fuoco è stato accolto con sgomento dai palestinesi intrappolati in un territorio di 365 kmq, dove la mancanza di aiuti, cibo e acqua significa che una persona su quattro si trova ad affrontare la fame estrema.

Netanyahu ha ripetutamente affermato che un cessate il fuoco temporaneo non eviterebbe una minacciata offensiva di terra israeliana su Rafah, la città più meridionale di Gaza, che è diventata l’ultimo rifugio per più della metà della popolazione.

La distruzione diffusa e i continui combattimenti in tutto il territorio, due terzi dei quali sono già soggetti agli ordini di evacuazione israeliani, fanno sì che non sia chiaro come o dove si prevede che i civili fuggiranno. La condanna globale del costo umanitario di una tale offensiva non ha scoraggiato i decisori israeliani, che affermano che un’operazione a Rafah è un elemento essenziale del suo obiettivo di distruggere Hamas.

Un totale di 96 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore, ha detto il ministero della Sanità di Gaza, in almeno 52 attacchi in tutta la Striscia. L’esercito israeliano ha affermato che le truppe hanno “eliminato” diversi militanti all’interno di un tunnel in un raid nel quartiere Zeitoun di Gaza City, un’area che presumibilmente è sotto il controllo israeliano da novembre.

Nel nord di Gaza, le persone sull’orlo della carestia sono state costrette a mangiare mangime per animali e persino foglie. Le consegne di aiuti, che secondo le Nazioni Unite sono una frazione di quanto necessario, sempre più spesso non arrivano ai punti di distribuzione designati dopo essere state attaccate da persone disperate o bande armate.

“Non mangio da due giorni”, ha detto all’Agence France-Presse Mahmud Khodr, residente nel campo profughi di Jabalia, nel nord, dove i bambini vagavano con pentole vuote in cerca di cibo. “Non c’è niente da mangiare o da bere.”

Martedì tardi Hezbollah, il potente gruppo militante libanese sostenuto dall’Iran, ha detto a Reuters che avrebbe fermato il fuoco su Israele se ci fosse una tregua a Gaza, uno sviluppo positivo dopo il quasi quotidiano scontro a fuoco tra i due nemici dal 7 ottobre. Si teme ampiamente che un errore di calcolo o un incendio sulla contesa linea blu tra Israele e Libano possa innescare una più ampia guerra in Medio Oriente.

I mediatori del Qatar hanno anche affermato di essere ottimisti sulla possibilità di mediare un accordo per Gaza.

“Gli sforzi sono in corso, tutte le parti stanno conducendo riunioni regolari”, ha detto ai giornalisti a Doha Majed al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri del Qatar. “Ma per ora, anche se speriamo che venga raggiunto il prima possibile, non abbiamo nulla in mano per commentare tale scadenza.”