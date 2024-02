Biden. “Israele fermerà le operazioni a Gaza durante il Ramadan. Ci sono troppe persone innocenti che vengono uccise”

AgenPress – Israele ha accettato di fermare gli attacchi a Gaza durante il mese sacro dei musulmani del Ramadan, ha detto il presidente americano Joe Biden, aggiungendo che spera che un cessate il fuoco temporaneo possa prendere piede la prossima settimana mentre Hamas rivede un accordo di tregua ciò include uno scambio di prigionieri-ostaggi.

“Il Ramadan si sta avvicinando, e c’è stato un accordo da parte degli israeliani secondo cui non si sarebbero impegnati in attività anche durante il Ramadan, per darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi”, ha detto Biden, spiegano che c’è stato un accordo di principio per un cessate il fuoco tra le due parti mentre gli ostaggi venivano rilasciati, aggiungendo che spera di avere un cessate il fuoco nel conflitto entro il lunedì successivo.

“Ci sono troppe persone innocenti che vengono uccise. E Israele ha rallentato gli attacchi a Rafah”, ha detto Biden, aggiungendo che Israele si è impegnato a rendere possibile l’evacuazione dei palestinesi da Rafah, nel sud di Gaza, prima di intensificare la sua campagna lì per distruggere Hamas.

Funzionari statunitensi e israeliani hanno discusso la settimana scorsa una proposta di cessate il fuoco con i mediatori del Qatar e dell’Egitto in un incontro a Parigi. Delegazioni di Hamas e Israele sono entrambe in Qatar questa settimana per i cosiddetti colloqui di prossimità, tenuti nella stessa città attraverso mediatori.