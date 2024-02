Zelensky. Trump andrà contro la volontà dei cittadini statunitensi se sosterrà Putin nella sua guerra contro l’Ucraina

AgenPress – Donald Trump andrà contro la volontà dei cittadini statunitensi se sosterrà la Russia nella sua guerra totale contro l’Ucraina, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky.

Essendo il candidato più probabile del Partito Repubblicano per le imminenti elezioni presidenziali del 2024, l’influenza di Trump sul partito ha contribuito al perdurante stallo del Congresso sugli aiuti statunitensi all’Ucraina. Il Senato ha approvato un disegno di legge di finanziamento contenente 60 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina all’inizio di febbraio, ma il presidente della Camera Mike Johnson ha finora rifiutato di portarlo al voto .

Nonostante l’impasse, Zelensky ha detto di aver parlato di recente con il presidente Johnson e di sentirsi ottimista sul fatto che alla fine i finanziamenti sarebbero stati approvati.

“(Johnson) ha detto che farà di tutto per sostenere l’Ucraina, ed è dalla nostra parte, e capisce quanto siano eroici il nostro popolo, i nostri soldati e i nostri civili”.

Allo stesso tempo, i più importanti legislatori democratici hanno sostenuto che l’inazione di Johnson nei confronti dell’Ucraina è, in ultima analisi, dovuta all’influenza di Trump.

Trump ha a lungo criticato gli aiuti statunitensi all’Ucraina, una posizione in linea con la sua visione di politica estera “America First”. Ha affermato che sarebbe in grado di negoziare la pace in Ucraina entro 24 ore, anche se non ha elaborato passi concreti per raggiungere questo obiettivo.

Trump ha anche sollevato preoccupazioni tra gli alleati della NATO quando ha detto che avrebbe incoraggiato la Russia a fare “quel diavolo che vuole” ai membri che non raggiungono la soglia del 2% di spesa per la difesa.

Zelenskyj ha affermato che Trump non capisce veramente il presidente russo Vladimir Putin perché gli Stati Uniti non hanno mai combattuto direttamente la Russia.

“Non credo che capisca che Putin non si fermerà mai”, ha detto Zelensky che ha anche affrontato l’impasse sugli aiuti statunitensi, affermando che l’Ucraina non solo non sarà in grado di intraprendere nuove controffensive, ma probabilmente avrà difficoltà a difendere le sue attuali posizioni.

I suoi commenti hanno fatto eco a quelli di altri funzionari ucraini e statunitensi, i quali hanno affermato che la mancanza di assistenza militare da parte degli Stati Uniti ha contribuito direttamente al deterioramento della posizione ucraina sul campo di battaglia, illustrato dalla ritirata da Avdiivka all’inizio di febbraio.

Zelenskyj ha risposto a un’affermazione del senatore statunitense JD Vance, un schietto oppositore degli aiuti statunitensi all’Ucraina, il quale ha affermato che l’esito della guerra non cambierebbe anche se il Congresso avesse finalmente approvato ulteriori aiuti.

Vance “non capisce cosa sta succedendo qui… capirlo significa venire in prima linea per vedere cosa sta succedendo… senza questo sostegno. E capirà che milioni di persone verranno uccise”, ha detto Zelensky. “Dio ti benedica (che) tu non abbia la guerra sul tuo territorio.”