Russia. La morte di Navalny e la guerra contro l’Ucraina sono l’espressione del “banditismo” di Putin

AgenPress – La morte dell’oppositore Alexey Navalny come manifestazione del “simbolismo malato” di Putin dice all’Ucraina e al mondo intero: la guerra non è stata ancora vinta a causa di una cautela prematura.

Il suo ultimo messaggio prima del ritorno nella Federazione Russa furono parole sul possibile trionfo del male a causa dell’inattività delle persone “buone”, e sembra che questo detto sia diventato profetico. Lo scrive il Financial Times , analizzando l’azione dell’Occidente e le sue esitazioni di fronte alle decisioni difficili nei confronti di Putin e della sua mafia.

“Non possiamo sapere se Vladimir Putin abbia collocato la morte di Alexey Navalny nel decimo anniversario (più o meno qualche giorno) della rimozione del suo protetto Viktor Yanukovich dalla carica di presidente dell’Ucraina dopo le proteste in Piazza Indipendenza – o nel due anni di guerra su vasta scala. Ma un simbolismo così morboso del calendario corrisponderebbe al suo carattere”.

La morte di Navalny e il fatto dell’attacco all’Ucraina non sono processi correlati. Queste sono manifestazioni dello stesso banditismo a cui ricorre Putin quando cerca di domare coloro che gli si oppongono: non importa se si tratta di un critico dell’opposizione russa o dell’intera nazione ucraina.

“Ogni desiderio di sfuggire al suo potere è trattato in stile mafioso come tradimento, per il quale non è prevista una punizione troppo severa”, scrive la pubblicazione.

Già un anno fa era chiaro che la guerra della Russia contro l’Ucraina non riguardava un conflitto territoriale e nemmeno la futura adesione dell’Ucraina alla NATO. “Si tratta di una lotta per uno stile di vita, in cui Mosca offre solo la restaurazione neo-sovietica e l’occupazione che distrugge la società, imposta all’Europa orientale alla fine degli anni ’40. La crudeltà del Donbass, per non parlare di Bucha, lo testimoniano”, ha affermato. crede il giornale.

Il Financial Times sostiene che la morte di Navalny dice chiaramente che né la lotta esterna dell’Occidente né quella interna dell’Ucraina contro la Federazione Russa sono state ancora vinte: gli ucraini ne sono pienamente consapevoli dal 2014, ma i loro partner non supereranno i propri timidezza verso Putin. Nessun sostegno e nessun contributo a favore di Kiev può nasconderlo.

“E questa timidezza è più visibile nella questione delle armi. L’Ucraina sta lottando per mantenere la prima linea a causa della mancanza di munizioni. La sua controffensiva è fallita in parte perché non è stata in grado di combattere sufficientemente per i suoi cieli. Queste particolari carenze sono il risultato del fatto che i leader occidentali hanno inizialmente respinto la richiesta di Kiev di aerei da combattimento, e poi non sono riusciti a combinare la promessa di fornire munizioni con le azioni immediate necessarie per produrle”, ha spiegato il quotidiano britannico.

Se l’Occidente avesse mostrato maggiore determinazione due anni fa, quando la Russia ricorse a un’invasione su vasta scala, ora sia l’Occidente che l’Ucraina avrebbero una posizione migliore contro Putin. Attualmente, le sanzioni contro la Russia sono troppo deboli: oltre ad avere molte scappatoie, non sono sufficientemente applicate, secondo il FT.

Le restrizioni sul petrolio sono un vivido esempio. Sono stati così “efficaci” da consentire alla Russia di ricevere entrate senza precedenti nel 2023, ricorda la pubblicazione.

Un’altra questione “dolorosa” è il trasferimento dei beni russi all’Ucraina. Due anni fa, i paesi occidentali hanno bloccato l’accesso di Mosca a più di 300 miliardi di dollari in riserve di valuta estera e hanno promesso di non sbloccarle finché non avesse risarcito l’Ucraina per le perdite di guerra. Ma l’Occidente non ha ancora osato fornire questo risarcimento e trasferire questi beni al Fondo per la ricostruzione dell’Ucraina. “Se i leader si fossero spinti oltre due anni fa, ciò avrebbe rafforzato la capacità di resistenza dell’Ucraina”, sottolinea il giornale.

Da ciò si possono trarre due lezioni comuni: sia militare che economica. Sono che la prematura “cautela” dell’Occidente ha prolungato la sofferenza dell’Ucraina e incoraggiato il dittatore russo, che crede di poter aspettare che la crisi nei rapporti con il mondo finisca. Allo stesso tempo, questa cautela ha aumentato il prezzo da pagare per respingere le forze russe, ha sottolineato il FT.

“Il messaggio di Navalny prima del suo ultimo ritorno in Russia era che ‘tutto ciò che serve perché il male trionfi è che le persone buone non facciano nulla’. Il male vince anche quando le persone buone sono troppo attente. Non commettere di nuovo lo stesso errore.”