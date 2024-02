AgenPress. Sono 1559 le sezioni scrutinate su 1844 e la candidata del centrosinistra Alessandra Todde si attesta al 45,3% mentre Paolo Truzzu candidato del centrodestra è al 45,1%.

Si profila, molto probabilmente, una vittoria di Alessandra Todde. A fare la differenza ulteriormente in favore dell’esponente del Campo largo dovrebbero essere i voti provenienti dalle grandi città che non ancora non sono stati caricati dai Comuni nel sistema della Regione.