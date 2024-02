Brindisi: sequestrati circa 1.260.000 prodotti pericolosi per la salute pubblica

AgenPress. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Brindisi hanno eseguito, presso alcuni esercizi commerciali della provincia, una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi sono stati effettuati nei Comuni di Brindisi, Mesagne, Francavilla Fontana, Fasano, Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico ed hanno permesso di individuare e di sottoporre a sequestro amministrativo circa 1.260.000 prodotti, tra i quali cosmetici, accessori per abbigliamento, utensili per la cucina, articoli di bigiotteria e capi di abbigliamento, risultati non conformi alle previsioni del “Codice del Consumo”. Sono stati segnalati 12 titolari di attività commerciali ispezionate alle competenti Autorità amministrative.

In un caso, i Finanzieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno individuato un magazzino all’interno del quale, erano custoditi oltre 1,2 milioni di capi di abbigliamento (calze, pigiami, accappatoi e magliette intime) destinati alla vendita on-line che sono stati sequestrati amministrativamente per violazione al “Codice del Consumo”.