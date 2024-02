Afghanistan. Oltre 2mln di donne incinte non hanno abbastanza cibo. Povertà aumentata con il ritorno dei talebani

AgenPress – Il Programma alimentare mondiale (WFP) ha annunciato che 2,3 milioni di donne incinte in Afghanistan soffrono di malnutrizione.

Secondo questa organizzazione la maggior parte delle persone in Afghanistan non ha abbastanza cibo da mangiare.

“La maggior parte della popolazione afghana non solo non può mangiare cibo nutriente, ma non ha nemmeno abbastanza cibo da mangiare”, ha scritto il WFP su X

Due giorni fa, il Programma alimentare mondiale ha pubblicato un rapporto secondo cui solo il 40% delle donne incinte e in allattamento e il 45% dei bambini sotto i cinque anni sono malnutriti nel distretto del Punjab, nella provincia di Bamiyan.

Inoltre, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) ha annunciato nell’agosto dello scorso anno che il numero di donne incinte e in allattamento che soffrono di malnutrizione in Afghanistan è aumentato del 49%.

La povertà e la fame in Afghanistan sono aumentate dopo il governo dal 2021.

Secondo le ultime statistiche delle Nazioni Unite, più di un terzo della popolazione del paese si trova ad affrontare la carenza di cibo.