Vannacci, Gozi (Renew): “Presunzione d’innocenza vale per tutti, ma Meloni e Salvini garantisti a giorni alterni”

AgenPress. “Vannacci? Non conosco la vicenda, ma ritengo che la presunzione d’innocenza valga per tutti. Non ho mai usato la giustizia contro gli avversari. Anzi aspetto ancora le scuse da parte delle estreme destre per quanto ricevuto nel 2019.

Se Meloni vuole dimostrare di essere cambiata chieda perdono a chi ha messo alla gogna. Il garantismo, quando non erano al governo, non risultava essere la priorità per i vari Salvini, Donzelli, Urso e Delmastro”.

A dirlo il parlamentare di Renew Sandro Gozi, già sottosegretario per gli Affari Europei e fedelissimo del presidente Macron in un’intervista al quotidiano L’Identità.