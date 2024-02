Studenti “manganellati”. Della Vedova: la forza non è stata usata in modo proporzionato. Non è il primo episodio

AgenPress – “Il punto non è se questi ragazzi avessero ragione o torto nella loro manifestazione, il punto è che un corteo di ragazzi del liceo, a volto scoperto, venga affrontato con quella violenza e con quei manganelli, totalmente non necessari”. Lo afferma Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa.

“Bisogna usare la forza in modo proporzionato, e in quell’occasione non è stata usata in modo proporzionato. Purtroppo non è il primo episodio, ultimamente. I casi sono due: o hanno delle indicazioni dall’alto sbagliate, oppure ritengono che siamo in un clima diverso in cui si può picchiare”, conclude il deputato, che definisce “impeccabile”, il messaggio rivolto dal Presidente Mattarella al ministro Piantedosi.