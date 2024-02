Europee, Gozi (Renew): “Tajani in campo per svendere il Ppe all’estrema destra”

AgenPress. “Tajani, da gregario di Fdi, sta lavorando per svendere il Ppe all’estrema destra. I popolari devono scegliere se stare con Meloni, appoggiando l’avanzata delle destre, come propongono Tajani e Metsola, o tornare alla posizione originaria, una maggioranza europeista nella quale non c’è posto per Ecr. L’agenzia sull’antiriciclaggio, poi, è il chiaro simbolo di come Tajani non sia esattamente un super ministro”.

A dirlo il parlamentare di Renew Sandro Gozi, già sottosegretario per gli Affari Europei e fedelissimo del presidente Macron in un’intervista al quotidiano L’Identità.