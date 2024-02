AgenPress. Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane della Carolina del Sud, battendo l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley e consolidando ulteriormente il suo percorso verso una terza nomination consecutiva.

Nikki Haley sta affrontando crescenti pressioni per abbandonare la corsa, ma dice che non ha intenzione di abbandonare, nonostante abbia perso lo Stato in cui è stata governatrice dal 2011 al 2017.