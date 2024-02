AgenPress – Il Partito Repubblicano degli Stati Uniti è passato quasi completamente alla posizione filo-russa di Donald Trump. Molti repubblicani lo odiano e lo temono, ma sono costretti a sopportare, vedendo in lui la migliore possibilità di riprendere il controllo della Casa Bianca, scrive la rivista Time .

Il giornale rileva che per anni i repubblicani hanno trattato il “culto di Putin” di Trump come qualcosa da ignorare o tollerare a malincuore. Tuttavia, ora la situazione è cambiata e già l’intero partito condivide pubblicamente la posizione di Trump o la tollera silenziosamente.

“La posizione di Trump come apologeta della Russia e la posizione del Partito repubblicano non sono fondamentalmente diverse; si tratta di una dinamica che ha enormi conseguenze in tutto il mondo”, scrive il Time, citando in particolare la presa di Avdiyivka da parte dei russi, come conseguenza indiretta della il blocco degli aiuti all’Ucraina da parte dei repubblicani.

Tuttavia, alcuni repubblicani sono ancora pronti a opporsi pubblicamente a Trump. La voce più forte qui è il suo principale avversario nella lotta per lo status del candidato presidenziale del Partito Repubblicano, Nikki Haley. Sostiene gli aiuti immediati all’Ucraina e critica Trump per i suoi approcci in politica estera e interna.

“Naturalmente, molti degli stessi politici che ora sostengono pubblicamente Trump hanno paura di lui in privato. Sanno quale disastro è stato e quale sarà per il nostro partito. Sono semplicemente troppo spaventati per dirlo ad alta voce”, ha detto Haley.

Time rileva che Trump nutre un rancore personale nei confronti di Volodymyr Zelensky e, forse, dell’Ucraina nel suo insieme a causa del fatto che alla vigilia delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2020, il leader ucraino non ha ceduto al ricatto e ha rifiutato anche allora al presidente Trump per aprire un procedimento penale contro il figlio di Joe Biden – Hunter. Secondo gli autori della pubblicazione, i repubblicani sono pronti a sacrificare l’Ucraina proprio perché Trump ha con essa conti personali.

Donald Trump si è ripetutamente espresso contro la fornitura di armi all’Ucraina, citando la mancanza di armi o denaro negli Stati Uniti, la necessità di porre fine alla guerra il prima possibile e la minaccia di una guerra nucleare globale .

Inoltre, Trump ha più volte promesso di porre fine alla guerra in Ucraina non appena tornerà alla Casa Bianca. Di solito evita di spiegare esattamente come intende porre fine alla guerra. Tuttavia, nell’estate dello scorso anno, Trump ha fatto una dichiarazione imprudente , da cui segue direttamente che vuole dare a Putin l’intero territorio occupato dell’Ucraina, se non di più.

Donald Trump si è ostinatamente rifiutato di condannare la Russia o il presidente Vladimir Putin per il loro ruolo nella morte di Navalny in una remota prigione artica. A sua volta, ha incolpato Navalny per essere tornato in Russia dopo un precedente attentato alla sua vita – sarebbe stato meglio “stare lontano e parlare dall’esterno del paese” – e poi ha paragonato senza fondamento i suoi problemi legali a quelli di Navalny, che poiché il principale critico di Putin non ha mai avuto la possibilità di ottenere un giusto processo in Russia.