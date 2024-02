Ucraina. Colpito con droni un grande impianto siderurgico russo nella città di Lipetsk

AgenPress – Droni ucraini hanno colpito durante la notte un’importante acciaieria russa, provocando un vasto incendio. Lo ha detto una fonte di Kiev sabato, nel secondo anniversario dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Il governatore della regione russa di Lipetsk ha identificato l’impianto nella città di Lipetsk, a circa 400 km (250 miglia) a nord del confine ucraino, che è responsabile di circa il 18% della produzione di acciaio russa.

Ha detto che un incendio apparentemente causato da un attacco di droni è stato spento nello stabilimento, gestito dal produttore siderurgico russo Novolipetsk (NLMK) (NLMK.MM), apre una nuova scheda, e non ci sono state vittime.

La fonte ucraina ha detto che l’attacco, un’operazione congiunta dell’intelligence militare della GUR e del servizio di sicurezza della SBU, ha causato un grave incendio e il personale è stato evacuato.

“Le materie prime di questa impresa vengono utilizzate per produrre missili, artiglieria e droni russi. Pertanto, questo è un obiettivo legittimo per l’Ucraina”, ha detto la fonte, senza specificare l’ubicazione dell’impianto.

NLMK ha dichiarato nell’ottobre 2022 che le sue attività russe non erano in grado di produrre acciai pesanti di livello militare e non fornivano beni ai militari, ma solo nastri di acciaio laminato per uso civile generale.