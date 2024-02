Radicali Italiani – Milano: una piazza piena per dire no alla propaganda russa

AgenPress. Una piazza piena quella organizzata a Milano da Radicali Italiani e Liberi oltre, un corteo di oltre 4000 persone che ha attraversato la città e che non è riuscito a chiudere la propria manifestazione a Piazza Duomo, negata senza alcun motivo valido, dal Sindaco Sala.

“È in atto una guerra di propaganda”, dichiara Filippo Blengino, Tesoriere di Radicali Italiani, “che dura da vent’anni, da quando Putin è salito al potere. È iniziata con il beneplacito di tanta politica di questo paese, che si è chinata di fronte a Putin, ignorando colpevolmente gli allarmi di chi, come noi, già vent’anni fa denunciava i crimini del regime. Salvini proponeva di cambiare Mattarella con Putin, molti si nascondono ancora dietro una finta posa da pacifisti. Non possiamo permetterci il lusso di non aiutare la resistenza del popolo ucraino.”