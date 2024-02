Polonia. Duda “bacchetta” gli alleati occidentali. La guerra non sarebbe scoppiata se l’Ucraina fosse membro Nato

AgenPress – L’Ucraina ha bisogno di un forte sostegno da parte dei suoi partner, proprio come ha fatto nei primi giorni di un’invasione su vasta scala. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda nella sua dichiarazione in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina.

“La Polonia ha sostenuto la lotta dell’Ucraina fin dall’inizio. Con vero orgoglio ricordo l’atteggiamento di milioni di polacchi che, fin dalle prime ore della guerra, hanno aperto i loro cuori e le loro case ai nostri vicini che fuggivano dalla tragedia della guerra. (…) La Polonia ha fornito le proprie armi che hanno aiutato l’esercito ucraino a fermare l’assalto dei russi. Più di 300 carri armati, obici, mezzi corazzati e, infine, i nostri aerei. Quando ce n’era più bisogno, quando non tutti volevano per dare tale sostegno” ha detto Duda.

Il leader polacco ha sottolineato che i polacchi “hanno sostenuto, sostengono e sosterranno” l’Ucraina nella lotta contro l’aggressore.

“Questo sostegno è ancora disperatamente necessario oggi. Nonostante la stanchezza della guerra. Il mondo libero non può permettere a Putin e alla Russia di trionfare. Se ciò accade, prima o poi dovremo affrontare un’altra guerra”.

Duda ha anche rimproverato all’Occidente di non voler accogliere l’Ucraina e la Georgia nella NATO nel 2008, per non “infastidire la Russia”. Ha sottolineato che l’attuale guerra non sarebbe scoppiata se l’Ucraina fosse già stata membro dell’alleanza di difesa. “Per alcuni membri della NATO, questo dovrebbe essere un grande rimorso”.