CHIEDIAMO ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DECIDERE EVITANDO OGNI SUGGESTIONE DI PACCHI DI VOTI CHE PORTANO I TASSISTI IN TEMPO DI ELEZIONI

AgenPress. Il Codacons si schiera al fianco della protesta degli Ncc per chiedere più licenze e più concorrenza nel settore del trasporto pubblico non di linea.

“Condividiamo la posizioni degli Ncc circa la necessità di una riforma del settore che tenga conto degli interessi di tutti i soggetti in causa e non solo dei tassisti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Da anni chiediamo più licenze per i taxi, sempre più introvabili nelle città italiane, e maggiore concorrenza per far scendere i prezzi e migliorare il servizio ai cittadini, ma ogni governo è rimasto sordo ai nostri appelli preferendo soddisfare le richieste della categoria dei tassisti, che notoriamente porta voti ai partiti politici. Condividiamo poi le critiche per possibili violazioni della privacy relativamente all’obbligo per i conducenti Ncc di registrare i dati dei clienti”.

“Chiediamo alla Premier Meloni un deciso cambio di rotta in materia e di evitare ogni suggestione basata sui voti garantiti dai tassisti alla prossime tornata elettorale europea, mettendo finalmente al centro dell’attenzione gli interessi degli utenti fruitori dei servizi pubblici non di linea come taxi e Ncc” – conclude Rienzi.