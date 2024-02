G7. Meloni: “L’Ucraina sta combattendo per tutta l’Europa, nell’interesse di tutta l’Europa”

AgenPress. Il messaggio che voglio inviare oggi, ancora una volta a Volodymyr Zelensky, ma soprattutto a tutto il popolo ucraino, è che non sono soli. Vogliamo che sappiate che noi siamo profondamente grati a questo popolo per continuare a lottare per la difesa dell’Europa, per la nostra sicurezza, perché banalmente la sicurezza dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa coincidono.

Oggi è chiaramente un anniversario di grande orgoglio, da una parte per i due anni di eroica resistenza del popolo ucraino, un vero e proprio cigno nero della storia, un evento che molti non avevano immaginato, ma è anche un anniversario doloroso per chi continua a pagare un tributo di sangue per raggiungere quella pace giusta e duratura che è un diritto e che tutti sosteniamo con il nostro lavoro.

L’Ucraina sta combattendo per tutta l’Europa, nell’interesse di tutta l’Europa. Noi ne siamo consapevoli e per questo le saremo accanto per tutto il tempo necessario. Essere qui oggi, esserci insieme, serve, anche con atti concreti, a dare con forza questo segnale.