Capretta uccisa a calci ad Anagni. Procura iscrive 10 persone nel registro degli indagati

AgenPress – La Procura della Repubblica di Frosinone ha iscritto dieci persone nel Registro degli Indagati per le proteste andate in scena lo scorso autunno tra Anagni e Fiuggi dopo la morte di una capretta all’interno di un agriturismo della zona, nel quale un gruppo di ragazzi stava festeggiando il diciottesimo compleanno di una loro amica. Un video mostrava alcuni dei ragazzi prendere a calci la capretta e poi caricarla ormai inerme su una carriola per buttarla di sotto dove poi è stata trovata.

Quel video innescò la protesta di vari animalisti ed alcuni di loro diedero vita il 2 settembre ad alcune manifestazioni, una in piazza ad Anagni e, poco dopo, un’altra a Fiuggi dove i manifestanti si spostarono.

La Procura oggi li ha indagati ipotizzando la diffamazione aggravata ai danni di un minore: il volto del ragazzo, presente al compleanno con gli amici, era stato impresso su alcuni pannelli esposti nel corso della manifestazione ed additato come uno degli ‘assassini’ della capretta. Inoltre la Procura contesta anche l’organizzazione di una manifestazione non autorizzata.

Per la morte della capretta ci sono vari minorenni indagati per maltrattamento di animale, interrogati hanno sostenuto che la capretta fosse già morta quando l’hanno colpita con i calci.